Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atama protestosunda kırılan kapının plastik malzeme ile tutturulma anı

Kırılan kapının plastik malzemeler ile tutturulması İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu:

"12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum. Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır"

"Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoya ilişkin, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk polisinin doğru yaptığını belirtti.

Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesinin kapısının kırıldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum, ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise 'katil' diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin mi' denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? veya 'Durun lütfen, kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denseydi? Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum. Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı