Boğaziçi Üniversitesi'nde Protestolar Sürüyor
11.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:48
Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite dışından rektör atanmasına yönelik protestolar sürerken bu sabah İstanbul polisi, dün üniversite dışında düzenlenen gösteriye katılanlardan ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişiyi gözaltına aldı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite dışından rektör atanmasına yönelik protestolar sürerken bu sabah İstanbul polisi, dün üniversite dışında düzenlenen gösteriye katılanlardan ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişiyi gözaltına aldı
Kaynak: DailyMotion.com