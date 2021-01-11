Boğaziçi Üniversitesi'nde Protestolar Sürüyor
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Protestolar Sürüyor

11.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:48

Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite dışından rektör atanmasına yönelik protestolar sürerken bu sabah İstanbul polisi, dün üniversite dışında düzenlenen gösteriye katılanlardan ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişiyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite dışından rektör atanmasına yönelik protestolar sürerken bu sabah İstanbul polisi, dün üniversite dışında düzenlenen gösteriye katılanlardan ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişiyi gözaltına aldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Protestolar Sürüyor

Kaynak: DailyMotion.com

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