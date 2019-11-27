Boğaziçi Üniversitesi’nde kurumsal itibar konuşulacak

27.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:33

Boğaziçi Üniversitesi 2016 yılından bu yana, şirketlerin ve kurumların dijital çağda itibarlarını korumak ve rekabette nasıl öne çıkacaklarını tartışmak amacıyla farklı sektörlerden profesyonelleri Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi Zirvesi'nde bir araya getiriyor.