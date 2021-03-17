Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin yere serilmesi davasında iki öğrenciye tahliye
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin yere serilmesi davasında iki öğrenciye tahliye

17.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:25
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin yere serilmesi davasında iki öğrenciye tahliye

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Kabe resminin yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in tahliyesine karar verildi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Kabe resminin yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in tahliyesine karar verildi.  

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan sanık Hazar Kolancalı, "Delil niteliğindeki haber düpedüz hakaret içeriyor. Buradan çıkınca can güvenliğimiz var mı bilmiyorum. Bizi teşhis eden güvenliği tanımıyorum. Uzun zamandır kötü hissediyorum. Neden burada olduğumu anlamıyorum. Fiziki olarak iyi görüyor olabilirim ama psikolojik olarak kötüyüm. Eseri asanı görmedim" dedi. 

Sanık Eda Kalafat ise  "Söz konusu etkinlik LGBTİ kulübüyle alakasız. Olayla ilgili olan gelişmeleri bilmiyorum" dedi. Sanık Rümeysa Özüyağlı ise, "Eserle ilgili gelişmeleri bilmiyorum" şeklinde konuştu.Mahkeme, tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in tahliyesine karar verdi. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilerek, duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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