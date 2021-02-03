Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi

03.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:30
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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