Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 30 şüpheliye tutuklama talebi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 51 kişi için savcılık, 30'nun tutuklanması, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve 12'sinin ev hapsinde tutulmasını talep etti.