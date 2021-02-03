Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 30 şüpheliye tutuklama talebi
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 51 kişi için savcılık, 30'nun tutuklanması, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve 12'sinin ev hapsinde tutulmasını talep etti.
Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresindeki eylemlerde gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, 51 şüphelinin 30'una tutuklama, 12'sine ev hapsi, 9'una yurtdışına çıkmama şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerin nöbetçi mahkemedeki işlemleri sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı