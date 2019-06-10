Boğaziçi Üniversitesi’nde gizli hazine: Nadir Eserler Koleksiyonu
Boğaziçi Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 28 bin 783 eserle Robert Kolej'in ilk yıllarından bugüne uzanan kültür tarihimizin önemli isimlerine ait eserlerin yanı sıra, bağışçılardan gelen değerli eser ve koleksiyonları da içeriyor.
Boğaziçi Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 28 bin 783 eserle Robert Kolej'in ilk yıllarından bugüne uzanan kültür tarihimizin önemli isimlerine ait eserlerin yanı sıra, bağışçılardan gelen değerli eser ve koleksiyonları da içeriyor.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu