Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protesto eylemleri ülke sınırlarını da aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protesto eylemleri ülke sınırlarını da aştı. Dünyanın dört bir yanından Boğaziçi Üniversitesi'ne destek amaçlı paylaşımlar yapılıyor. 50'yi aşkın ülkeden binlerce akademisyenden de destek açıklaması geldi.

Kaynak: DailyMotion.com