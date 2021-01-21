Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam ediyor
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Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam ediyor

21.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protesto eylemleri ülke sınırlarını da aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protesto eylemleri ülke sınırlarını da aştı. Dünyanın dört bir yanından Boğaziçi Üniversitesi'ne destek amaçlı paylaşımlar yapılıyor. 50'yi aşkın ülkeden binlerce akademisyenden de destek açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam ediyor

Kaynak: DailyMotion.com

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