Boğaziçi Üniversitesi mezunları bir araya geldi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) genel kurulu, farklı dönem ve sektörlerden birçok Boğaziçili mezunu bir araya getirdi.

BURA tarafından yapılan açıklamaya göre, BURA 16. Olağan Genel Kurulu dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında üniversitenin mezunları "saatli bina" olarak bilinen Büyük Toplantı Salonu'nda (Albert Long Hall) bir araya geldi.

Geniş katılımlı buluşmada mezunlar tarafından eğitim, teknoloji, psikoloji ve birçok farklı alanda düzenlenen faaliyetler tanıtılarak farklı dönem ve sektörlerden mezunların konuşmaları yer aldı.

Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde atılan adımlara değindiği konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi'nin özel sektör ile Ar-Ge iş birlikleri açısından taşıdığı büyük potansiyele dikkati çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci de konuşmasında mezun derneklerinin üniversitedeki rolünün önemine değinerek, BURA derneğini faaliyetlerinden dolayı tebrik etti.

BURA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu ise BURA'nın nitelikli mezun ağıyla her daim üniversitenin yanında olma iradesini vurgularken, bütün mezunları Türkiye'nin bu öncü üniversitesini daha da ileri taşımak için inisiyatif almaya davet etti.

Ekonomik ve sosyal birçok değişimi tetikleyen dijital dönüşüm rüzgarına da dikkati çeken Paluluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna, bu değişimin getirdiği fırsatları yakalayacak insan kaynağını yetiştirmede ve araştırmalara altyapı sağlamada büyük görev düştüğünü ifade etti.

BURA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve BMC Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, mezunların ve öğrencilerin, Boğaziçi Üniversitesi etrafında kenetlenmesindeki ana etkenin bu kurumun temellerinde yer alan sevgi bağı olduğunu vurgulayarak, Boğaziçililerin üniversitelerine sahip çıkmak için aralarındaki görüş ayrılıklarını bu sevgi temelli ilişkiye zarar vermeyecek bir düzlemde ele alması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ve ekibi Galata Quartet'in konseriyle sona erdi.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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