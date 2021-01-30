Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama

30.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:00

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste dün Rektörlük binası karşısına "Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resim asıldığının tespit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D, S.N.B, H.K, R.Ö ve S.C.U isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer (2) şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada, söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla (R.Ö) adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, "İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama
Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama
Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama
Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Feyza Aktan Jason Statham
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza İstifa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:12:00. #1.14#
title