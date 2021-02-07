Son dakika haber: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri; gözaltına alınan bir kişi DHKP-C üyesi çıktı
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Son dakika haber: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri; gözaltına alınan bir kişi DHKP-C üyesi çıktı

07.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:24
Son dakika haber: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri; gözaltına alınan bir kişi DHKP-C üyesi çıktı

Son dakika habere göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili gözaltına alınan Ali H.A.'nın "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili gözaltına alınan Ali H.A.'nın "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kadıköy'de düzenlenen eylemlerde 159 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan şüpheli Ali H.A.'nın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı, DHKP-C üyesi olduğu ve örgütün gençlik yapılanması içinde çok sayıda eyleme karıştığı iddia edildi. Emniyetten edinilen bilgiye göre Ali H.A.'nın, karıştığı olaylar arasında 2020 yılının 27 Ağustos tarihinde DHKP-C'yle bağlantılı ölüm orucundaki bazı avukatlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutunun çevresindeki eylem de yer alıyor. O tarihte düzenlenen eyleme katıldığı sırada gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali. H. A.'nın, uzun süreden bu yana hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle arandığı belirtildi. Şüphelinin  İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ederken, şüphelinin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Son dakika haber: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri; gözaltına alınan bir kişi DHKP-C üyesi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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