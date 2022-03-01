BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 8 ÖĞRENCİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İSTANBUL (DHA) - BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemleri sırasında rektörlük binasına plastik şişe içerisinde boya attıkları iddiasıyla 8 öğrencinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 8 sanık katıldı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Teslime Y. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirterek, "'6284 senin mi sandın' yazılı pankartla eyleme katıldım. Eylemi okulun bahçesinde gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 kişi eylemi gerçekleştirdik. Eylem sırasında pet şişelerde kırmızı boyalar bulunmaktaydı. Bu boyaları yere atıyorduk. Ancak olay esnasında benim elimde pet şişe bulunmuyordu. Kimin elinde olduğunu da şu an hatırlamıyorum. Rektörlük binasında görevli Reyhan Keten'e herhangi bir müdahalemiz olmadı. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta yer alan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bulunan rektörlük binası önünde, 12 Kasım 2021 tarihinde 8 kişilik öğrenci grubunun "Katledilen kadınlar isyanımızdır – 6284 senin mi sandın" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptıkları, ardından toplanan 8 kişilik grubun rektörlük binasına yönelerek, içlerinden bazı şüphelilerin yanlarında bulunan plastik şişe içerisinde kırmızı renkte boyayı rektörlük binasının giriş kısmına ve güvenlik görevlisi müşteki Reyhan Keten'e attıklarının anlaşıldığı anlatıldı. İddianamede, 8 şüphelinin "Kamu malına zarar verme" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet" suçundan, 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel