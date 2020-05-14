Boğaziçi Üniversitesi Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi
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Boğaziçi Üniversitesi Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek

Boğaziçi Üniversitesi Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi
14.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:47

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada öne çıkan Boğaziçi Üniversitesi, yaptıkları çalışmaya dair merak edilen detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören Covid-19 aşısı için olası tarihleri paylaştı.

Boğaziçi Üniversite'sinin Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Aşı geliştirme sürecinde yakaladıkları ilerlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nesrin Özören, yakın bir süreçte hayvan ve hücre deneylerine başlayacaklarını vurguladı. Bu noktada hayvanlı deneyler için hedefin Haziran 2020 olduğunu vurgulayan Özören, aşı adayının hazır olduğu Faz-3 aşamasına en iyi ihtimalle Eylül 2021 döneminde ulaşmayı beklediklerini belirtti.

Hayvanlı deneylerde verilen virüs parçalarına karşı immün yanıtın oluşup oluşmadığına bakılacağını vurgulayan Özören, daha sonrasında verilen aşı preparatının doz testlerinin yapılacağını söyledi. Bu işlemler genellikle altı ay gibi süreler alırken, hedefler iki ay içerisinde bitirilmesi yönünde.

Bunun ardından Faz-1 aşamasına geçiliyor ve on kişi gibi kısıtlı bir grupta aşının ilk denemeleri yapılıyor. Alınan sonuçlara bağlı olarak Faz-2 aşamasına geçiliyor ve iki yüz kişi kadar bir grup üzerinde denemeler yapılıyor. Bu süreçler genellikle birkaç ay kadar sürüyor ve detaylı gözetim yapılması gerekiyor. Faz-3 aşamasına gelindiğinde aşı adayının hazır olduğunu vurgulayan Özören, herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda Eylül 2021 gibi aşının hazır olmasını beklediklerini söyledi.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde geliştirilecek aşı ne zaman hazır olur? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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