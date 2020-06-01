Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bilimleri ve elektronikte Türkiye'nin zirvesinde Bilgisayar bilimleri araştırma portalı Guide2Research, "Bilgisayar bilimleri ve Elektronikte En İyi Üniversiteler Sıralaması 2020"yi yayınladı.

Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Türk yükseköğretim kurumları arasında ilk sırada yer alırken, dünyada 398'inci oldu. Bilim insanları arasında yapılan sıralamadaysa Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak, Türkiye'de üçüncü ve aynı bölümden Prof. Dr. Bülent Sankur ise beşinci sırada temsil edildi.

Bilgisayar bilimleri araştırma portalı Guide2Research, "Bilgisayar bilimleri ve Elektronikte En İyi Üniversiteler Sıralamaları'nda, dünya yükseköğretim kurumlarında alanda çalışan bilim insanlarının H-indekslerini değerlendiriyor. Google Scholar ile bilgisayar bilimleri bibliyografi platformu DBLP verileri derlenerek 40 ve üzerinde h-indekse sahip bilim insanlarının dikkate alındığı 2020 yılı için yapılan sıralamada, Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de birinci olurken, dünyada 600 kurum arasında 398'incı sırada temsil edildi. Dünya sıralamasında ise ABD'den Carnegie Mellon Üniversitesi listenin zirvesine yerleşti. Onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti.

İKİ BOĞAZİÇİLİ BİLİM İNSANI DA EN İYİLER ARASINDA

Guide2Research, sıralama kapsamında bilgisayar bilimleri ve elektronik alanında en iyi bilim insanları da listeledi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak 60 H-indeks ve makalelerine yapılan toplam 14 bin 400 atıfla Türkiye'de üçüncü; dünyada ise 1.463 sırada temsil edildi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Sankur da 51 h-indeks ve 14 bin 130 atıfla Türkiye'de beşinci; globalde ise 2 bin 427'inci sırada yer buldu. "Bilgisayar bilimleri ve Elektronikte En İyi Üniversiteler Sıralaması 2020" sıralamasında Boğaziçi, 40 ve üstinde h-indekse sahip iki akademisyen ve toplamda 111 h-indeks ile Türkiye'de zirvede yer aldı.

"LİSTEYİ ÖNEMSİYORUM AMA DİKKATLİ OKUNMALI"

Prof. Dr. Okyay Kaynak (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Guide2Research, sıralamada h-indeksleri dikkat alıyor. Bu liste bilgisayar bilimleri ve elektronikle ilgili olduğu için önemli. Çünkü alanlara göre h-indeksin yüksek olması değişebiliyor. Bazı alanlarda h-indeksinizi geliştirmek daha zor. Bu nedenle sıralamalar dikkatli okunmalı. Türkiye'de bu alanda ön sıralarda yer aldığım için mutluyum. Boğaziçi Üniversitesi'nin de ilk sırada yer alması da ayrıca gurur veriyor.

Prof. Dr. Bülent Sankur (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi)

H-indeksi araştırma kaynaklı yayınların uzun soluklu etki değerini gösteren ölçütlerden biri. Boğaziçi Üniversitesi'nin h-indeksi bakımından Türkiye'de ön saflarda olduğunu görmek sevindirici.

Kaynak: Bültenler