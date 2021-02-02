Boğaziçi Üniversitesi 159 pankartı ne anlama geliyor? Akademisyenlerin Rektörlük önünde açtığı 159 ne anlama geliyor?

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlikler sonrası akadamisyenler de tepkilerini ortaya koyuyor. Boğaziçi Üniversitesi 159 pankartı ne anlama geliyor? Akademisyenlerin Rektörlük önünde açtığı 159 ne anlama geliyor? sorularının cevabı Boğaziçi Üniversitesi kampüsünden paylaşılan fotoğraflar sonrası merak konusu oldu.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanması kararının ardından gündeme gelen aşağı bakmayacağız sosyal medyada gündem oldu. Peki, akademisyenlerin taşıdığı 159 pankartı ne anlama geliyor? Boğaziçi Üniversitesi 159 pankartı ne anlama geliyor?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 159 PANKARTI NE ANLAMA GELİYOR?

İstanbul Valiliği geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde toplam 159 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bunun üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü önünde 159 pankartları açıldı.