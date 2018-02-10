Boğaziçi Techsummit'18 Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından 9.su düzenlenecek olan TechSummit'18, Türkiye'nin her yerinden teknolojiye meraklı ve bilişim konusunda hedefleri olan öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Teknolojinin zirvesinde panel ve seminerler, şirket gezileri, workshoplar ve çeşitli teknolojik ürünler yer alıyor.

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23-24-25 Şubat tarihlerinde üç gün boyunca Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleştirilecek etkinliğin ilk günü Albert Long Hall'de ikinci ve üçüncü günleri ise Natuk Birkan Binası'nda gerçekleşecektir.

Kendi kendine öğrenebilen bilgisayarlar, Blockchain teknolojileriyle tanıştığımız yeni kavramlar, Silikon Vadisi ekosistemi, teknoloji ile pazarlama yöntemlerinin buluşması, büyük veri, yapay zeka ve yaratıcılık gibi teknolojinin son trendleri panel ve seminerlerde ele alınacak.

Workshop kavramını yeniden dizayn eden TechSummit'18 özgün içerikli workshoplar içerecek. İnteraktif bir yarışma içeren internet reklamı bir workshopta oluşturulacak ve ardından diğer bir workshopta anlık olarak yayınlanacak. Bunların yanında büyük veri üzerinde çalışmak, AR/VR uygulamaları geliştirmek, blockchain işlemlerini gerçekleştirmek gibi farklı konular üç saatlik workshoplarda uygulamalı olarak işlenecek.

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TechSummit'18 tüm katılımcılarına bilişim şirketlerini ofislerinde keşfetme imkanı sağlayacak. Bu yıl gezilecek şirketler arasında Microsoft, Getir, Digiturk, Adcolony, Yemek Sepeti, Huawei, Armut.com gibi şirketler bulunuyor.

Fuaye alanında katılımcılar AR/VR, 3D Yazıcı ve Tarayıcı teknolojisini ve Airbar ürününü deneyimleme imkanının yanı sıra katılımcı şirketlerin stantlarında bilgi alabilecekler. Etkinlik sonunda yapılan çekilişler veya yarışmalar sonucunda çeşitli teknolojik ürünler ödül olarak dağıtılacak. Katılımcılar yeterince panel ve seminere katıldığı takdirde sertifika alma hakkı elde edecekler.

Bilişim sektöründen 30'un üzerinde şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek Boğaziçi TechSummit'18'in ana sponsorluğunu Huawei, altın sponsorluğunu Global Maksimum, TEB ve Insider şirketleri, gümüş sponsorluğunu Facebook Türkiye, VR sponsorluğunu VR-Masters, ödül sponsorluğunu ise Airbar üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://bountechsummit.com

Kayıt olmak için: bit.ly/BTS18Kayıt