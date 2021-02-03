Boğaziçi'ndeki protestolarla ilgili gözaltına alınan göstericilerin yarısının geçmişte terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu anlaşıldı

İstanbul'daki izinsiz gösterilerde yakalanan 159 şüpheliden 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'daki izinsiz gösterilerde yakalanan 159 şüpheliden 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve rektörün üniversiteden çıkışının engellenmesi sırasında çıkan olayları bahane ederek düzenlenen eylemlerde 159 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 58'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 86'sının ise çeşitli illerdeki 26 üniversitede öğrenim gördüğü belirlendi. Ayrıca 13 kişinin öğrenci olmadığı, 2 kişinin ise pasif öğrenci olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 159 şüphelinin 110'u hakkında daha önce farklı suçlardan adli işlem yapıldığı belirlendi.

Hakkında suç kaydı bulunanlardan 79'unun PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmak, diğerlerinin ise kasten yaralama ve tehdit, hırsızlık gibi farklı suçlara karıştığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul