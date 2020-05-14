Boğaziçi'nde sokaklar dezenfekte ediliyor
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Boğaziçi'nde sokaklar dezenfekte ediliyor

DÜZCE (İHA) – Boğaziçi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beldenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Boğaziçi'nde sokaklar dezenfekte ediliyor
14.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:14

DÜZCE (İHA) – Boğaziçi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beldenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Yayılma riskinin en fazla olduğu noktalarda Boğaziçi Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Mahalle aralarında, sokaklarda yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürekli gerçekleştiren Boğaziçi Belediyesi, hastalıktan korunmaya yönelik çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını belirtirken, zorunlu olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmayarak evlerde kalmalarını beklediklerini belirtiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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