Boğaziçi'nde doğal gaz müjdesi

21.09.2019 10:17

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Dokuzpinar Mahallesi de doğalgaza kavuşacak. Başkan İbrahim Ercan çalışmaları yerinde inceledi.



Boğaziçi Belediye Başkanımız İbrahim Ercan, Dokuzpınar Mahallesi'ne boring yöntemi helezonlu yatay delgi ile karayolu altından sürülen boru vasıtasıyla bağlanacak olan doğalgaz hattını yerinde inceledi. Başkan Ercan, yürütülmekte olan çalışmanın en kısa sürede tamamlanıp doğal gazın mahallede hizmetine sunulacağı müjdesini verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA