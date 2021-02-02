Son dakika haberleri! Boğaziçi müdahalesinde polis amirinin tartışılan sözlerinin en net duyulduğu görüntüler...

ETİLER'de toplanarak Boğaziçi Üniversitesi'ne yürümek isteyen gruba müdahale sırasında, polis amirin sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Ağıya bak" dediği belirtilen polis müdürünün o anda söyledikleri Demirören Haber Ajansı kamerasına yansıdı. DHA görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü ise "Aşağı bak ? YALAN - Aşağıdan DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

O ana ilişkin görüntülerde grubun yanına yaklaşan polis amirinin önce, "İn ayağıya, in aşağıya..." ardından ise,"Aşağıdan, aşağıdan, toplu gitmek yok" dediği duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı