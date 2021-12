Boğaziçi mezunundan müzik, teknoloji ve cinsiyet eşitliği temelinde bir sosyal girişim: Beats By Girlz Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2016 mezunu Beril Sarıaltun, ABD merkezli Beats By Girlz girişiminin Türkiye ayağı için çalışmalara haziranda başladı. Türkiye'de müzikle ilgilenmek ve bu alanda ilerlemek isteyen kadınlara eğitim gibi birçok hizmet sunan oluşum, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmalarına hız veriyor. Genç girişimci Sarıaltun henüz yeni kurulmuş olmalarına rağmen büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirterek "Kadınların güvende hissettiği bir ortam yarattık" diyor ve ekliyor: "Beats By Girlz'ün sadece müzikle ilgilenenler için değil sanatın diğer alanlarıyla uğraşanlar için de bir uğrak yeri olmasını amaçlıyorum. İnsanların destek alıp güçlenebilecekleri, birbirleriyle dayanışma kurabilecekleri bir yer olmasını istiyorum. "

Kurumsal İletişim Ofisi'nin sorularını yanıtlayan Beril Sarıaltun, Beats By Girlz Türkiye'yi ve girişimin hedeflerini anlattı:

"GENÇ KADINLARI MÜZİK YOLUYLA DESTEKLEMEK İSTEDİM"

Üniversite yıllarında Folklor Kulübü'nde müzikle uğraştım. Ayrıca Kadın Araştırmaları Kulübü'nde yer alarak toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla da ilgilendim. Üniversite seçim sürecimde Boğaziçi'nin gelişmiş kültür sanat ortamı oldukça etkiliydi. Zaten liseden beri hayalim kültür sanatla ilgili anlamlı bir şeyler yapabilmekti. Üniversite yıllarında perküsyon çalıyordum ancak mezun olduktan sonra düzenleme, besteleme alanlarıyla daha çok uğraşmak istediğime karar verdim. Sonrasında müzik üretimi yapmak için bilgimi geliştirmek amacıyla Berklee College of Music'te Elektronik Müzik ve Ses Teknolojileri Programı'na başladım. Ardından kendi müzik geçmişimi de düşünerek, genç kadınları destekleyebileceğim bir müzik girişimi oluşturmanın anlamlı olacağını düşündüm. Çünkü kadınlar bir yerden sonra müziği bırakabiliyor. Üretim yapabilmek için daha iyi bir müzik bilgisine sahip olmak gerekiyor. Pandemide Beats By Girlz ile iletişime geçtim ve bu girişimin Türkiye ayağını kurmuş olduk. Beats By Girlz'ün sadece müzikle ilgilenenler için değil sanatın diğer alanlarıyla uğraşanlar için de bir uğrak yeri olmasını amaçlıyorum. İnsanların destek alıp güçlenebilecekleri, birbirleriyle dayanışma kurabilecekleri bir yer olmasını istiyorum. Sanat bireysel olarak yaklaşılan bir şey olduğu için temelde insanların birbirleriyle dayanışma kurabilecekleri fikrini çoğaltmaya çalışıyorum.

"TEKNOLOJİYİ KULLANARAK MÜZİK YAPMAYI ÖĞRETİYORUZ"

Müzikte düzenleme ve besteleme gibi daha yönetsel ve teknik alanlarda kadın sayısı ne yazık ki yeterli değil. Mesela Grammy Ödülleri'ni alan kadın prodüktör oranı sadece yüzde 2. 5. Temelde Beats By Girlz'ün amacı da müziği ve teknolojiyi kullanarak bu dezavantajlı duruma karşı farkındalık yaratmak aslında. Bu bakış açısıyla kadın katılımcılarımıza teknolojiyi kullanarak müzik yapmayı öğretiyoruz. Dünyada müzik sektörü ve sanatta cinsiyet eşitsizliğine işaret eden birçok kurum ve sosyal farkındalık çalışması mevcut olsa da bizim alametifarikamız sürekli olarak düzenlediğimiz eğitim programlarımız. Beats By Girlz'ün ağına katılan öğrenci ve eğitmenler sürekli etkileşim kuruyorlar. Bu da yerel olarak birbirini destekleyen komüniteler oluşmasına yarıyor.

"MÜZİK YAPABİLECEĞİ BİR EĞİTİMİ HERKESE VERECEĞİZ"

Özel projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor, müzik sektörü ile Beats By Girlz'ün yaptığı çalışmalar arasında dirsek teması kurmak istiyoruz. Burada sadece müzik eğitimi projeleri değil, sektörle ilgili başka eğitimler de vereceğiz. "İlk single çıkardığında nelere dikkat etmek gerekir? ", "İyi bir menajer nasıl bulunur? ", "Kendi kariyerini nasıl inşa edebilirsin? ", "Dijital müzik sektöründeki haklarımız neler? " gibi sorulara cevap bulabileceğimiz atölyelerden bahsediyorum. Özetle müzik yapabileceği bir eğitimi herkese vermek istiyoruz. Düzenli aralıklarla kültür sanat sektöründen saygın kurumlarla iş birliği içerisinde düzenlediğimiz başka eğitim programları da olacak. British Council Türkiye ile yaptığımız "Benim Şehrim Benim Sesim" projesi bunun için güzel bir örnek. Önümüzdeki ocak ve şubat aylarında 20 kadınla birlikte bir projeye başlıyoruz. Kendi şehir ya da bölgelerinden yola çıkarak müzik yapacaklar. Bunlar ardından bir albüme dönüşecek.

"FESTİVAL NİTELİĞİNDE BÜYÜK BİR BEATS BY GIRLZ BULUŞMASI DÜZENLENECEK"

Bununla birlikte "Kreşendo" adında e-mail bültenimiz var. E-mail bülten çok kıymet verdiğim bir çalışma. Burada değer üretenler sadece müzik yapanlar değil bu sanatın etrafında yer alan insanlar aslında. Yani Beats By Girlz ile yolu kesişen insanlar müzik eleştirmenliği, dergicilik gibi işler de yapabilir. Kreşendo'da gayet genç, dinamik bir ekip var. Sadece profesyonel bir iş yapmıyoruz, insanların gelişebileceği fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl kasımda festival niteliğinde büyük bir Beats By Girlz buluşması düzenlenecek. Bununla birlikte "Bir festival nasıl yapılır? " başlığında bir eğitim programı da başlatacağız. Ardından eğitimi alan katılımcılar Beats By Girlz Festivali'ni organize edecek. Sürekli eğitim ile üretimi bir araya getireceğimiz projeler oluşturuyoruz. Başvurularla ilgili bilgileri çok yakında sitemizde duyuracağız.

"KATILIMCILARIN GÜVENDE HİSSETTİĞİ BİR ORTAM YARATTIK"

Çok yeni başlamamıza rağmen inanılmaz hızlı büyüdük. Beats By Girlz'ün sektördeki boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Müziğin daha adil, eşit ve erişilebilir olmasıyla ilgili çok fazla sosyal girişim yok. Bir de buna toplumsal cinsiyet merkezli bir yerden yaklaşmak başka bir katkı daha sunuyor. İnsanların "Ben burayla iletişim kurarsam bana bir şekilde yardımcı olurlar" demelerini istiyorum. Bu da yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Ancak tabii ki daha çok insana erişmemiz gerekiyor. İleride yeni eğitmenlerin yetişmesi için özel programlar da düzenlemek istiyoruz. En çok hoşuma giden noktalardan biri de eğitimlerde insanların mutlu olduğu, güvende hissettiği bir ortam sağlayabilmemiz. Yeni yetişecek eğitmenlerin de bu ortamı sağlayabilmesi çok önemli.

Beril Sarıaltun Kimdir?

Beril Sarıaltun Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2016'da mezun oldu. Ardından ABD'de Berklee College of Music'te Elektronik Müzik ve Ses Teknolojileri programını tamamladı. Vurmalı çalgılar enstrümancılığının yanı sıra elektronik müzik prodüksiyonu ve ses tasarımı yapıyor. Sarıaltun profesyonel kariyerine BGST Records şirketinde yapımcı olarak devam ediyor. Temel müzik eğitimi, müzik teknolojileri ve bilgisayarla müzik prodüksiyonu konularında eğitimler veriyor. Ayrıca PRX Media ortaklığıyla Google Podcasts Creator Program'a seçilen podcast yayını "K'nın Sesi"nde ses ve müzik tasarımı yapıyor ve program yapımcısı olarak çalışıyor.

Beats By Girlz Türkiye ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

*/

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet