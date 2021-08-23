Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. Yarışı erkekler genel klasmanda 38 dakika 22 saniyelik derecesiyle Polat Uzer Turnalı kazandı. Kadınlar genel klasmanda ise Nida Eliz Üstündağ 40 dakika 55 saniyeyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl 33. kez düzenlenen Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugün gerçekleştirildi. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleşen yarışta, 55 ülkeden 668'i kadın, bin 797'si erkek olmak üzere 2 bin 465 katılımcı kulaç attı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al Musallam verdi. Kanlıca'da başlayan 6.5 kilometrelik yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda noktalandı. Erkekler genel klasmanda yarışı 38 dakika 22 saniyelik derecesiyle Polat Uzer Turnalı birinci tamamlarken, ikinci 39.57'lik derecesiyle Mustafa Sevenay, 40.32'lik derecesiyle de Çağatay Alper Üstününal üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar genel klasmanda da 40.55'le 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ birinci olmayı başardı. Hilal Zeyneb Saraç 41.19'luk derecesiyle ikinciliği elde ederken, Ukraynalı Hanna Pasichnyk ise 41.20'le yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasmanda dereceye giren sporculara ödüllerini Bakan Kasapoğlu, TMOK Başkanı Uğur Erdener ile FINA Başkanı Al Musallam verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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