Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru Bayındır Sağlık Grubu oldu

Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlar ile birbirine bağlayarak, her yaştan sporseveri İstanbul Boğazında buluşturacak 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının sağlık sponsoru, Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu oldu.

Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlar ile birbirine bağlayarak, her yaştan sporseveri İstanbul Boğazında buluşturacak 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının sağlık sponsoru, Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu oldu.

Bayındır Sağlık Grubu açıklamasına göre, grup bu yıl 33'üncüsü gerçekleşecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın beşinci kez sağlık sponsoru oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, 22 Ağustos pazar günü düzenlenecek dev yarışta atılacak her kulaç, Bayındır Sağlık Grubu'nun kaliteli sağlık hizmeti güvencesi altında olacak.

Geçen 4 yılda sporcuların sağlığına gösterdiği özen ve elde ettiği yarışma deneyimi ile öne çıkan Bayındır Sağlık Grubu, iki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına anında yanıt vererek yarışma boyunca Türkiye'den ve yurt dışından gelen hem sporculara hem de misafirlere kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunacak.

Bayındır Sağlık Grubu ayrıca sporcuları seçme yarışlarında da yalnız bırakmayacak.

"Beşinci kez sağlık sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz"

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, sağlıklı yaşamın en temel taşı olan sporun toplumda yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bayındır Sağlık Grubu olarak 29 yıldır tıbbi kalite ve etik ilkelerden ödün vermeden sağlık hizmeti sunarken, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirmek için de koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Bunun yanı sıra, koruyucu hekimlik yaklaşımı ve bakış açısıyla aktif bir yaşam tarzının ve sporun gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesi ile daha sağlıklı yaşamanın mümkün olacağını vurguluyoruz. Bu kapsamda, benim de bu yıl 9'uncu kez yarışmacı olarak katılacağım, bir açık deniz stratejik performans yarışı olan 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu yıl da sağlık sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl salgın koşullarında alınan tüm tedbirlerle başarılı bir yarış yaşandığını aktaran Sevgin, yarışın sağlık sponsoru olarak tüm tecrübelerini aktardıklarını kaydetti.

Bu yıl da dünyanın 56 ülkesinden yarısı yurt dışından olmak üzere 2400 sporcuyu misafir edeceklerini belirten Sevgin, "Ülkemizin en önemli spor etkinliklerinden biri olan bu organizasyonda, tüm sporcularımıza ve yarışmayı izleyecek misafirlerimize 5. defa sağlık hizmeti sunmaktan memnuniyet duyacağız. Bu zor pandemi dönemini hep birlikte aşacağız." diye devam etti.

"Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu'na teşekkür ediyoruz"

TMOK Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta da, bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan ve gelenekselleşmiş hale gelen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük bir katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"33'üncüsünü düzenlediğimiz kültür ve spor camiasının birleştiği, dünyanın her yerinden ve her yaştan sporcunun katıldığı bu dev organizasyon sponsorluk desteğiyle daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Türkiye'de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu'nun bu sene de sağlık sponsoru olması bizi daha da güçlü kıldı. Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu'na teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan