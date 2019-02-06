Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu Kurulacak

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanının veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşacak.

Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun kurulmasına 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun ek birinci maddesi gereğince karar verildi.

Kaynak: AA