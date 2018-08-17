Boğaziçi Film Festivali'ne Başvurular Uzatıldı!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi işbirliği ile 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma kategorisine yapılacak uzun ve kısa metraj filmler için son başvuru tarihi 27 Ağustos'a dek uzatıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin son başvuru tarihi uzatıldı. Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na 2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabiliyorken, Türkiye sinemasına yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab için de yapım ya da fikir sürecindeki film projeleri katılabilecek. Başvurular 27 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00'e dek festivalin web sitesi bogazicifilmfestivali.com'dan yapılabilecek.

EN İYİ FİLM'E 100 BİN TL

Anadolu Ajansı'nın da Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin Türkiye sinemasının son bir yılına odaklanarak hazırlanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bir film 100.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nü kazanırken, "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da para ödülleri verilecek.

KISA FİLME TOPLAM 45 BİN TL PARA ÖDÜLÜ!

Festivalin, ilk yılından başlayarak süren kısa filme desteği ise Kısa Kurmaca Film ve Kısa Belgesel Film olmak üzere iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Kurmaca Film dalında bir film 10.000 TL para ödülüne uzanırken, Ulusal Kısa Belgesel Film dalında da bir filme 10.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca tüm kısa filmler 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de yarışıyor olacak.

YERLİ SİNEMAYA DESTEK DEVAM EDİYOR

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'e ise yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching kategorisinde yarışan bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alırken, Work in Progress kategorisinden bir proje de 25.0000 TL değerindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü kazanacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi işbirliği ile düzenlenen 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.