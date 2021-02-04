Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, "Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi." iddialarında bulunmuştu.

EGM'DEN GÖRÜNTÜLÜ CEVAP GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddialarını yalanlayan bir video yayınladı.

EGM tarafından yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" denildi.

Paylaşılan videoda Şeyma Altundal'ın darp görmediği görüldü.