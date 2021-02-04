Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası

04.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:43

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, "Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi." iddialarında bulunmuştu.

EGM'DEN GÖRÜNTÜLÜ CEVAP GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddialarını yalanlayan bir video yayınladı.

EGM tarafından yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" denildi.

Paylaşılan videoda Şeyma Altundal'ın darp görmediği görüldü.

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası
Doğruluk Kontrolü
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği iddia edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan kız öğrencinin başörtüsünü takmasına izin verilmediği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:22:07. #1.15#
title