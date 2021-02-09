Boğaziçi eylemleri | "Gelecek kaygısından öte demokrasi savaşına dönüştü"

Prof. Dr. Melih Bulu'nun geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki olarak başlayan eylemler, dün de devam etti.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki olarak başlayan eylemler, dün de devam etti. Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere destek amacıyla Kadıköy'de toplanan kalabalığa polis, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi ile sert müdahale etti.

Kaynak: DailyMotion.com