Boğaziçi Beyza Buldağ mektup olayı nedir? Beyza Buldağ kimdir, tutuklandı mı?

MSGSÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması ve Öğrenci Sendikası olan twitter hesaplarından paylaşım yapmak suçu nedeniyle gündem oldu. Beyza Buldağ hakkında Boğaziçi Beyza Buldağ olayı nedir? Beyza Buldağ kimdir, tutuklandı mı? sorularının yanıtları merak edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrası çıkan olaylarda Beyza Buldağ gözaltına alınmış, Savcılık, Buldağ'ı 'halkı kin nefret düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etmişti. Gözaltına alınan Beyza Buldağ tutuklandı mı? Beyza Buldağ kimdir? Boğaziçi Beyza Buldağ olayı nedir?

BEYZA BULDAĞ KİMDİR?

Beyza Buldağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisidir.

BEYZA BULDAĞ TUTUKLANDI MI?

MSGSÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması ve Öğrenci Sendikası olan twitter hesaplarından paylaşım yapmak suçuyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, 'halkı kin nefret düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla sebebiyle mahkeme tarafından tutukluluğuna karar verildi. Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Avukat Özgür Urfa, 'Boğaziçi Dayanışması hesabını yönettiği iddiasıyla, 12. CB'ye mektup sebebiyle CB'na hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik. Tek delil ise telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi' açıklamasında bulundu.

BOĞAZİÇİ BEYZA BULDAĞ OLAYI NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, tutuklu ve gözaltına alınan öğrencilerle ilgili paylaşımlar yaptığı için İzmir'de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesine sevk edilen Beyza Buldağ, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

'Boğaziçi Dayanışması' isimli Twitter hesabını yönettiği ve paylaşımları gerekçesiyle hakkında 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklama talep edilen Buldağ, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TUTUKLAMA SAYISI 9 OLDU

Boğaziçi protestoları sırasında son olarak Beyza Buldağ'ın da tutuklanmasıyla birlikte, toplam tutuklu sayısı 9 oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlarla ilgili çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü. isimli şahıs İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.