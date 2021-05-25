Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton halka arz hisse kodu nedir? Boğaziçi Beton halka arz oransal mı, eşit mi?

Boğaziçi Beton halka arz işlemlerine dair detaylar başvuru yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Boğaziçi Beton'un halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan halka arzını onayladı. Peki, Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton halka arz hisse kodu nedir? Boğaziçi Beton halka arz oransal mı, eşit mi?

2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile başladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde üç gün süresince talep toplayacak.

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

20 Mayıs'ta SPK bülteninde onaylandığı duyurulan halka arzda;

Bireysel yatırımcıya %60 oranla 68.400.000 LOT

Kurumsal yatırımcıya %30 oranla 34.200.000 LOT

Yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 11.400.000 LOT dağıtım yapılacak.

Halka arzda 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca 3.50 TL sabit fiyat ile talep gönderilebilecek. Borsada şirketin hissesi #BOBET kodu ile işlem görecek.

Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL'den 380 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin'in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Verilen Taahhütler

Şirket'in mevcut ortakları tarafından, SPK'nın VII-128 .1 sayılı pay tebliğinin 8. Maddesi uyarınca, SPK'ya 22.03.2021 tarihli yazılı taahhüt sunulmuştur. Anılan taahhüt kapsamında Şirket'in mevcut ortağı olan Abdurrahim Zengin, Ertan Zengin, Ayşe Zengin ve Suat Zengin, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle (i) elinde bulunduracağı Şirket paylarını Halka arz fiyatının altında ki bir fiyattan Borsa'da satmayacağını ve bu payların Halka Arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, (ii) söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa dışında satılan payları alanlarında bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanan ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına talep toplama fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi. Halka arzda şirketin mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.

Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, ilerleyişi istikrarlı bir şekilde devam eden inşaat sektörünün sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Zengin, "Türkiye'nin mega projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer alan bir marka olarak, alanımızdaki büyük şirketlerden biriyiz. Yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul'un yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz. İstanbul'da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 30 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Yaklaşık 950 kişiye istihdam sağlıyoruz. Kendimize ait 553 adet araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarımızla hizmet sunuyoruz. 2013 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Hedefimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha da büyümek" dedi.

"6 MİLYON METREKÜP BETON ÜRETİM KAPASİTESİ"

Şu ana kadar yaklaşık bin 285 önemli projede yer aldıklarını ve 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitelerinin yaklaşık 6 milyon metreküp olduğunu anlatan Zengin, "Bugüne kadar 35 milyon metreküpün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk. Önemli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ait olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir yapı olmamız en büyük avantajımız. Sektörümüz özellikle kentsel dönüşüm projelerinin artması nedeniyle yükselen bir ivmeye sahip. İstanbul'da yaşanacak olası depreme karşı yapılan çalışmalarla inşaat sektörünün alanımıza olan ihtiyacı eş zamanlı olarak artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılı sonunda yayınladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre gelecek beş yılda, 1.5 milyon konutun yenilenmesi ihtiyacı olduğu açıklanmıştır. Bu yaklaşık 90 milyon metreküp beton anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman desteği ile birlikte kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları değerlendirerek ilerlemek en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE PARALEL"

Türkiye Ekonomisi büyüdükçe, bu büyümeye paralel olarak inşaat sektörünün de büyüdüğüne dikkat çeken Zengin, "İstanbul'da inşaat, ekonomideki dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. Geçen sene Türkiye ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü. İnşaat sektörünün büyüme oranı ise yüzde 6,7 idi. Tüm bu gelişmelere oranla İstanbul'daki inşaat sektörü yüzde 15 artış gösterdi. İstanbul devamlı hareket halinde olan, yüksek nüfuslu, dinamik ve altyapı ihtiyacı büyük bir şehir. Önemli yatırımlar burada. Devletimiz bu bölgede önemli kamu projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri yapıyor, biz de bu projelerde yer alan önemli şirketlerden biriyiz" diye konuştu.

"RAKAMLARI AVRUPA ÜLKELERİNE EŞDEĞER"

Şirketin büyüklüğünü Avrupa genelindeki rakamlarla özetleyen Zengin, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sene 3 milyon metreküpün üzerinde beton dökmüş bir şirketiz. Avrupa'daki bazı ülkelerle bu rakamı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) 2019 yılı verilerine göre Danimarka'da ülke genelinde 2.7 milyon metreküp, Finlandiya'da 2.7 milyon metreküp ve Slovakya'da 2.8 milyon metreküp beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, 2019 yılı verilerine göre bu üç ülkeden daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. 2020 yılında yine THBB verilerine göre Türkiye'de üretilen ve satılan hazır beton miktarı 95 milyon metreküp olmuştur".