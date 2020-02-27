Boğaziçi Akademi, özel çalışma programıyla öğrencilerini bekliyor

27.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:00

Okullardaki eğitimin iyi bir üniversite kazanmak için yeterli ilgiyi gösterememesi, öğrencileri ve velileri etüt merkezlerine ve özel kurslara yönlendiriyor.

Bunun son örneklerinden birisi de matematik öğretmeni Kadir Armağan öncülüğünde kurulan Boğaziçi Akademi oldu. Boğaziçi Akademi adını, kurucu ortaklarının mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden alıyor. Konuyla ilgili konuşan Kadir Armağan, "Velilerimizin en çok talep ettiği husus, iyi eğitimli ve iyi üniversite mezunu olan öğretmenlerden eğitim almak. Biz de kurum politikamız olarak iyi eğitimli kişilerle çalışmayı kendimize bir borç biliyoruz" şeklinde konuştu.

Armağan ile yeni atılımlarını konuştuk. Neyi hedeflediklerini ve neler beklediklerini bize samimiyetle anlattı. Armağan, sorularımıza şu yanıtları verdi:

-Kadir Bey merhaba. Dilerseniz önce sizi tanıyalım. Bize kariyer geçmişinizden bahseder misiniz?

Merhaba ben Kadir Armağan. Kayseri doğumluyum. Liseyi Kayseri öğretmen lisesinde tamamladım. Öğretmenlik fikri ilk lisede oluştu. İlerleyen süreçte de bu duygu ve düşüncelerim iyice pekişti. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik öğretmenliği bölümünü kazandım. Üniversite zamanlarımda üstün zekalılar ile ilgili çalışmalarda bulundum. Mezun olduktan sonra 8 yıl dershanede çalıştım ve bunun yanı sıra özel dersler verdim. 3 yıl kolejlerde çalıştım. Daha sonra kendi kurumumu açmaya karar verdim.

Kadir Armağan

-Boğaziçi Akademi hangi fikirle kuruldu? Öğrencilere ne katmayı amaçlıyorsunuz?

Şimdiye kadar çalıştığım kurumlarda kalıplaşmış sistemlerle çalıştık. Bu kurumlarda çalışırken kendimi çok da ilerlemiş hissetmedim. Daha çok gelişmek için kendi merkezimizi açtık. Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşmak oldukça kolay olduğu için artık insanlar bu öğrendikleri bilgiyi nasıl ve nerede kullanacaklarını bilmiyor. Biz de bu noktada onlara yardımcı oluyoruz. Bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağını gösteriyor, çalışma sistemlerinin kontrolünü ve takibini yapıyoruz. Verimliliği artırmayı amaçlıyoruz.

-Sizi diğer kurumlardan ayıran özelliğiniz nedir?

Felsefemiz sadece öğrenciye ders anlatmak değil öğrenmeye hazırlamak ve sonrasında hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak. Kurum politikamız gereği alanında uzman iyi eğitim almış öğretmenlerle çalışıyoruz. Zaten kurucu kadromuz da iş insanları değil eğitimcilerden oluşuyor. Öğrencilerimize yapay zeka destekli kişiye özel kitaplar basıyoruz. "Her birey özeldir" mottosundan yola çıkarak birebir eğitim imkanı sunuyoruz. Kişiye özel koçluk sistemi imkanı da sunmaktayız. Her bireyin etkili öğrenmesi için beslenmesine ve mental olarak hazır olmasına dikkat ediyoruz. Bu gibi konularda alanında uzman kişilerle çalışıyoruz. Florya bölgesinde çözüm ortağımız olarak diyetisyen Gökhan Çelik ve Özel eğitim uzmanları Erhan Köç ve Celil Soylan ile çalışıyoruz. Bu isimlerin yanı sıra Uzman Gelişim Psikoloğu Ecem Öztuna, Özel Eğitim Uzmanı Ramazan Gülbahçe, Beden Eğitimi Duyu Bütünleme Terapisti Seyhat Denk de ekibimizde yer alıyor.

-Çalışma disiplininizi üzerinize kurduğunuz temel değerleriniz nelerdir?

Alanında uzman öğretmen kadrosu ile çalışıyor, velilerimizle sürekli iletişim kuruyoruz. Öğrencilerimizi sıkı takipte tutuyor, bireysel eğitimi ve etkin öğrenmeyi hedefliyoruz.

-Hangi yaş grubundaki öğrencilerle ilgileniyorsunuz? Hangi sınavlar için hizmet veriyorsunuz?

12-19 yaş gruplarına eğitim veriyoruz. LGS, YKS, SAT, IB, YÖS gibi sınavlara yönelik çalışmalar yapıyoruz.

-Ders saatleriniz ne şekilde? Öğrenciler buraya geldiği zaman bir dershane şeklinde belirli saat aralığında mı gelecekler yoksa kendi özel programlarını oluşturmaları mümkün mü?

Hem grup çalışması hem de kişiye özel çalışmalarımız var. Grup çalışmaları genelde hafta içi okul çıkışı ve hafta sonu şeklinde. Kişiye özel çalışmalarımız da kişinin bir haftadaki bütün zaman planlaması şeklinde oluyor.

-Kadir Bey samimi cevaplarınız için teşekkür ederiz. Size kariyerinizde ve hayatınızda başarılar dileriz.