Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
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Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Erzincan'da bir köpeğin boğazına dolanan zincir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

27.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:18
Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

'da bir köpeğin boğazına dolanan zincir ekipleri tarafından çıkarıldı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.


Erzincan merkez 'nde bir vatandaş köpeğinin boğazına zincirinin dolandığını gördü. Uzun uğraşlar sonucunda köpeğin boğazındaki zinciri çıkaramayan adam çareyi Erzincan Belediyesi Müdürlüğünde aradı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri köpeğin boynundaki zincirin çenesine sıkıştığını fark etti. Gerekli müdahaleyi titizlikle yapan ekipler, köpeği çenesine sıkışan zincirden kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek daha sonra sahibine teslim edildi.


Köpeğin sahibi itfaiye personellerine köpeğini kurtardıkları için teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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