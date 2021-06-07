Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
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Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme

Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu.

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlenirken, cinayet ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Baraja balık tutmaya gelen vatandaşlar hareketsiz yatan kadını görünce polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Kayıp ilanı verilmiş

Polis ekiplerinin soruşturmasında ölen kadının, 37 yaşındaki Şahigül Buluş olduğu tespit edildi. Öte yandan, olaydan bir gün önce kardeşinin kayıp ilanı verdiği öğrenildi.

Suçları birbirlerine attılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde 5 Haziran Cumartesi günü şüphelileri Maltepe'de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Seyfinaz B. ve Muhammed T. 'nin verdiği ifadelerde suçu birbirlerine attıkları ileri sürüldü. İddiaya göre, ifadesi alınan Seyfinaz B. "Benim konuyla ilgili bilgim yok, her şey bir anda oldu. Arabaya bindik ve Muhammed bir anda kadına saldırdı" dedi. İfadesi alınan Muhammed T.'nin ise "benim konuyla ilgili bilgim yok. Ben orada bile değildim" dediği ileri sürüldü.

Olay yerine araçla gidip yürüyerek döndüler

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Şahigül Buluş'un en son Seyfinaz B. ile gezmek için dışarı çıktığı daha sonra yanlarına Muhammed T.'nin geldiği ve yoldan bir araç çevirerek olay yerine gittikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra yürüdükleri iddia edildi.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Seyfinaz'ın 30 adet suç kaydı, Muhammed T.'nin de 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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