Boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam toprağa verildi - Haberler
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Boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam toprağa verildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İddiaya göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Aytaç Gürsoy (44) isimli şahıs, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde gece saatlerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Gürsoy, Karşıyaka'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gürsoy'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karşıyaka, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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