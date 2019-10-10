10.10.2019 12:50

Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Dere'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenyurt'ta yaşayan 67 yaşındaki Nazlı Dere dün eşi ve çocuklara hastaneyi gittiği sırada evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Hastaneden eve gelen baba ve çocuklar talihsiz kadının cenazesini buldu. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından Dere'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze çıkışında yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz kadının cenazesi önce Esenyurt Cem evine götürüldü. Burada yapılacak olan cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürülecek

Kaynak: İHA