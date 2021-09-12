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Gaziantep'te boğazı kesik halde köpek bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir mesire alanında boğazı ve boynu kesilmiş halde bulunan sokak köpeği vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı.

Gaziantep'te bir mesire alanında boğazı ve boynu kesilmiş halde bulunan sokak köpeği vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı.

Olay, Nizip ilçesine bağlı Karpuzatan mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde mesire alanına giden Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu görünce müdahale etti. Kesinin olduğu bölgeye tampon uygulayan Aydemir, sonra veteriner olan arkadaşı Hüseyin Nezir Alkurt'u arayarak yardım istedi. Boğazının ve boynunun kesildiği anlaşılan köpek yapılan müdahale ile hayata tutundu.

Karşı karşıya kaldığı olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirten Aydemir, hayvana zarar veren kişi ve kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te boğazı kesik halde köpek bulundu

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Gaziantep'te boğazı kesik halde köpek bulundu
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