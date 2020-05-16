Boğazı kesilen kişi tedaviye, arkadaşı gözaltına alındı
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Boğazı kesilen kişi tedaviye, arkadaşı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Ali Tekkes(31), alkol aldığı arkadaşı tarafından boğazı kesilmiş halde götürüldüğü evinden, yakınlarınca hastaneye ulaştırıldı.

Boğazı kesilen kişi tedaviye, arkadaşı gözaltına alındı
16.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:29

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Ali Tekkes(31), alkol aldığı arkadaşı tarafından boğazı kesilmiş halde götürüldüğü evinden, yakınlarınca hastaneye ulaştırıldı. Ağır yaralı Tekkes'i hastanede ziyarete gelen arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.Y., birlikte alkol aldığı Mehmet Ali Tekkes'i kanlar içeresinde evine götürerek, yakınlarından yardım istedi. Aile, boğazının kesildiğini fark ettikleri Tekkes için ambulans istedi. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Tekkes, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Bir süre sonra hastaneye gelen D.Y., polisler tarafından gözaltına alındı. D.Y., polise verdiği ilk ifadesinde, alkol aldıkları sırada Tekkes'in kendini bıçakladığını, engel olmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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