Boğazı kesilen kadının şüphelisi olarak oğlu gözaltına alındı
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Boğazı kesilen kadının şüphelisi olarak oğlu gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulunan kadının, şüpheli olarak oğlu gözaltına alındı.

13.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 07:32
Boğazı kesilen kadının şüphelisi olarak oğlu gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulunan kadının, şüpheli olarak oğlu gözaltına alındı.


Dün öğlen saatlerinde Dededağ Mahallesi Kapalı Cezaevi yolunda bulunan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki 5 çocuk annesi Gönül Güngör evde boğazı kesilmiş bir vaziyette komşuları tarafından ölü bulunmuştu. Cinayetle ilgili jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonunda, olayın ardından ortadan kaybolan kadının oğlu B.G. ile çalışma başlattı.


Şüpheli, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 03.30 sıralarında Hastane Sokak'ta bir lokantada çorba içerken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek teslim edildi.


Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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