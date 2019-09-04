04.09.2019 23:22

Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

4 yaşındaki kızının yanında boğazı kesilen kadın hayatını kaybetti

23 yaşındaki iki çocuk annesi olan ve boğazı kesilen kadın sadece 9 gün yaşayabildi

DENİZLİ - Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Olay, geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. İddialara göre, Hafize Kurban eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. 27 Ağustos günü 4 yaşındaki kızı ile annesinin evine girmek üzereyken Hafize Kurban ile eşi sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Ardından Kurban eşi Uğur Kurban tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile Kurban, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bir dizi ameliyat geçiren Kurban ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Ancak Kurban'ın yaşamak için verdiği mücadele yetmeyince beyin ölümü gerçekleşti. 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kurban'ın ne zaman toprağa verileceği ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan koca Uğur Kurban ise geçtiğimiz günlerde tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA