Boğazı acıyan ve nefes almakta zorluk çeken kadının boğazından bakın ne çıktı?
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Boğazı acıyan ve nefes almakta zorluk çeken kadının boğazından bakın ne çıktı?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Boğazı acıyan ve nefes almakta zorluk çeken kadının boğazından bakın ne çıktı?

Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadın, uyuduğu esnada nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını şokunu yaşadı.

Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadın, uyuduğu esnada nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde kadının takma dişlerinin boğazına kaçtığı tespit edilirken, metal kancalı dişler yaklaşık 1 saat süren zorlu operasyonun ardından talihsiz kadının boğazından çıkarıldı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde uyuyan S.H.A., (72) isimli yaşlı kadın boğazında acı ve nefes alma güçlüğü hissedince bir anda uyandı. Boğazında batma olduğunu fark eden kadın evdeki yakınlarından yardım isteyince yakınları S.H.A.'yı hemen hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemede ve röntgen çekiminde yaşlı kadının metal kancalı dişlerinin boğazına kaçtığı belirlenince Kulak Buran Boğaz uzmanları tarafından S.H.A. hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından S.H.A.'nın boğazına kaçan takma dişleri çıkarıldı. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edelin yaşlı kadının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yaşanan olaya doktorlar bile şaşırdı. - AFYONKARAHİSAR

Boğazı acıyan ve nefes almakta zorluk çeken kadının boğazından bakın ne çıktı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:06:23. #1.15#
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