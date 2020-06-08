Boğazdan Karadeniz'e geçişi öncesi kuleleri sökülmüştü, Trabzon'da yerine monte ediliyor Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul'dan Trabzon'a gelen, 6 Haziran günü de Trabzon Limanı'na römorkörler yardımı ile giriş yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında...

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul'dan Trabzon'a gelen, 6 Haziran günü de Trabzon Limanı'na römorkörler yardımı ile giriş yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulesinin montajı sürüyor.

İstanbul Boğazından geçişi için üzerinde bulunan iki adet kule sökülerek 29 Mayıs günü İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, arama faaliyetleri kapsamında son hazırlıklarını Trabzon Limanı'nda yapıyor. Gemi, geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti. Trabzon Limanı'nda daha önce kurulan 165 metre yüksekliğinde vinç yardımıyla geminin kule birleştirme işlemine başlanırken, birinci kulenin yerleştirme işlemi gerçekleşti. Biri 530, diğeri 330 ton olmak üzere toplam 860 ton ağırlığında olan kulelerin boyu yaklaşık 60 metreyi buluyor.

Büyük bir titizlikle yürütülen birleştirme işlemleri hava şartlarının istenildiği gibi seyretmesi sayesinde çalışmaları kolaylaştırıyor. Rüzgar, yağmur gibi meteorolojik şartlar çalışmaların seyrini değiştirirken hazırlıkların 20 Haziran'a kadar tamamlanarak geminin Trabzon Limanından ayrılması bekleniyor.

İlk sondaj 15 Temmuz'da

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geminin İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada Fatih Sondaj Gemisi'nin 15 Temmuz'da ilk sondajına başlayacağı müjdesini vererek, "Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz'da, Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" demişti. - TRABZON

Kaynak: İHA