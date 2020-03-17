Boğazda facianın eşiğinden dönüldü
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İstanbul, 3. Sayfa

Boğazda facianın eşiğinden dönüldü

Megakent İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.

17.03.2020 03:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 03:19
Boğazda facianın eşiğinden dönüldü

Megakent İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Dev kargo gemisi boğazdan geçerken motor arızası sonucu hareketsiz kaldı. Geminin kıyıya sürüklenme tehlikesine karşı ekipler olağanüstü önlemler alırken gemi mürettabatı ile iletişime geçildi ve gerekli tüm incelemeler yapıldı.


Kargo gemisindeki motor arızası korkuttu


Akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul boğazında hareketli dakikalar yaşandı. Liberya bayraklı kargo gemisi olan TYCOON, Ukrayna'nın Odessa şehrine gitmek için seyir haline geçti. İstanbul Boğazından geçişi sırasında motor arızası yapan dev gemiye önce kılavuz olarak eşlik eden Kıyı Emniyeti ekibi yardım etti. Geminin kıyıya doğru sürüklenip olası bir facia yaşanmasının önüne geçildi. Deniz polisi mavi sularda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem alırken Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler ve mürettabat gemi çevresinde ışıklar tutarak denetim gerçekleştirdi. Boğazdan kontrollü bir şekilde çıkartılan gemi, Rumeli feneri açığına demirlerken ilerleyen günlerde motor arızasının tamamen giderilmesinin ardından yoluna devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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