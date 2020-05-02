Boğazda düğün konvoyu yapacak

Ünlü iş insanı Cengiz Çolak evleniyor. En son oyuncu Pelin Sönmez ile 2 sene evli kalan ve 2016 senesinde boşanan Çolak, Harika Ergün ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile eylül ayında evleneceğini duyuran Çolak'ın düğününe çok sayıda ünlü ismin katılması bekleniyor. Ayrıca Pelin Sönmez ile nikah masasına oturduğu gün Los Angeles sokaklarında milyonluk araçlar ile yaptığı konvoyu çok konuşulan Çolak'ın kongre üyesi olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında yaptığı gibi düğün sonrası İstanbul boğazında tekneler ile tur atmayı planladığı öğrenildi.



