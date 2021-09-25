İstanbul Boğazı'nda çarpışan 2 kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yeniköy önlerinde çarpışan iki kuru yük gemisinin Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki "Tahsin İmamoğlu" ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki "Rusich 10" adlı yük gemilerinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusıch 10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." denildi.