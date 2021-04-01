Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
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Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Haberler | 3. Sayfa

Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, kameralara yansıdı.

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Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, kameralara yansıdı.

Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.

Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

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