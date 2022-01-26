Boğaza hakim noktadaki Hatime Ana Ulu Camisi mimarisiyle de öne çıkıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi, boğaza hakim noktadaki mimarisiyle ilgi görüyor.

İÇDAŞ tarafından selatin camisi mimarisiyle planlanan, 16. yüzyılın estetiği ile 21. yüzyılın teknolojisinin birleştirildiği cami, 28 Ocak'taki resmi açılışa hazırlanıyor.

Yapımına 2019'da başlanan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadetine imkan sunan cami, 6 minaresiyle de dikkati çekiyor.

Toplamda 5 bin 244 metrekare alandan oluşan camide, taç kapı girişiyle vurgulanan iç avlu bulunuyor.

Ana yapıda 2 bin metrekare bodrum kat, 2 bin 25 metrekare zemin kat, 762 metrekare mahfil katı ibadet alanı olarak önem kazanıyor.

Camiye, 22 kubbe ile kare formunda tasarlanan avlu kısmına 3 farklı yönden açılan kapılarla ulaşılıyor.

Bodrum katında tuvalet ve abdesthaneler, atölye alanları, çocuk oyun salonu, kütüphane, toplantı, derslik ve seminer odaları yer alan caminin oturum alanı 4 bin 800 metrekare, bahçe alanı 14 bin 200 metrekareden oluşuyor.

60 metrelik iki şerefeli 4 minare ile 55 metrelik tek şerefeli 2 minaresi bulunan cami, kentin en büyük ibadethanesi olma özelliğini taşıyor.

"Minareleri şehitlik bölgesini kucaklıyor"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AA muhabirine, camide çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Caminin oluşturulmasında ve yapımında birçok kuruluş ile kişinin emeği olduğunu belirten Murat, "Cami yapımı esnasında ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalınan bir dönemde İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan çok önemli bir adım atarak yaklaşık 45 milyon liralık bütçeyle camimizi tamamladı. Fiilen açılışını yaptık ancak bu cuma resmi açılışını da kısmetse gerçekleştireceğiz." dedi.

Murat, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin Çanakkale için çok büyük anlamı bulunan bir mabet olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Camimiz, 6 minaresiyle bir selatin camisi mimarisiyle yapılmıştır. Sırtını üniversitemize dayamış, üniversitemizin hemen girişinde gerçekten muhteşem bir görüntüsü vardır. Rektörlükten de baktığımız zaman iki manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Biri muhteşem yapısıyla 6 minareli camimiz. Hemen minarelerimizin ucunun denk geldiği karşı yakada bu ülke için, bu vatan için, o camilerin minareleri için hayatlarını seve seve feda etmiş, peygamberlikten sonra en büyük makam olan şehitlik makamına ermiş şehitlerimizin ebedi istirahatgahı..."

Üniversitenin böyle bir camiye sahip olmasını çok anlamlı bulduğuna işaret eden Murat, "Üniversite personelinin, öğrencilerinin, kent protokolünün, kent halkının, belki Çanakkale'ye dışarıdan gelecek misafirlerimizin de ziyaret edebileceği önemli bir cami oldu. Şehitler diyarı Çanakkale'miz bakımından çok önemli, üniversitemiz bakımından da çok önemli bir yapı." diye konuştu.