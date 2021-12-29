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BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemi için bölgeye kurtarma römorkörü ve tahlisiye botu sevk edildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Üsküdar Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemi için bölgeye kurtarma römorkörü ve tahlisiye botu sevk edildi. Çalışmalar nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Üsküdar Kız Kulesi açıklarında 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi makine arızası yaptı. Bölgeye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve boğaz trafiği askıya alındı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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