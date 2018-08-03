İstanbul Boğaz'ında Arızalı Tanker Nedeniyle Ulaşım Askıya Alındı

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

ARIZALANAN TANKER BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATTI

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.

TANKER GEÇİRİLDİKTEN SONRA TRAFİK AÇILACAK

Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor. Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.