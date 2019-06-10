Boğaz reflüsü astım ataklarını tetikleyebilir

Halk arasında çok bilinmeyen, bu yüzden tanısı konulana kadar doktor doktor dolaştıran bir hastalık; boğaz reflüsü. Peki, nedir bu boğaz reflüsü?

"Mide asidinin, yemek borusunun üst kısmına hatta ses tellerine kadar ulaşması durumudur ki buna yemek borusu ile mide arasında yer alan kapakçığın gevşemesi ya da fıtıklaşması yol açar. Bu sevimsiz durum her yaş grubunda görülebileceği gibi genelde beslenme bozukluğu olan yetişkinlerde daha sık görülür."

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Halil Genç, hastalığın belirtileri sebebiyle KBB ve göğüs hastalıkları ile sıkça karıştırıldığını belirterek, faranjit, laranjit, ses kısıtlığı, geçmeyen öksürük nöbetleri, boğazda ağrı gibi belirtileri olduğunu; oysa ki bunlara, hastanın hiç mide şikayeti olmasa bile boğaz, gırtlak ve ses tellerine yükselen mide asidinin sebep olabileceğini vurguladı.

DİYET ÖNERİLİYOR

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Halil Genç, hastalığın doğru tespitinin çok önemli olduğunu özellikle belirtiyor. "Hastalarımız bize uzun süre geçmeyen kronik öksürük ve ses kısıklığı şikayetiyle gitmedikleri KBB ve göğüs hastalıkları uzmanı kalmadan geliyor" diyen Genç, "Yine böyle doktor doktor dolaştıktan sonra bize ulaşan bir hastamıza endoskopi yaparak boğaz reflüsü tanısı koyduk. Hatta midesinde bu boğaz reflüsünün de sebebi olan küçük bir ülser tespit ettik. Tüm bunlar tedavi edildikten sonra ses kısıklığı ve bitmeyen öksürüğünün geçtiğini gördük. Tabii bunu yaparken hastamızın sadece medikal tedaviye değil, aynı zamanda bazı diyet önerilerine de uyması gerekti. Tedavilerin bu şekilde kombine olarak yapılması ile boğaz reflüsünün tamamen tedavisi ve önlenmesi mümkün olur. Ama bazen de hastalığın durumuna göre uzun süre takip ve tedavi gerektiren hastalarımız olabilir" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

ALKOL TÜKETİLMEMELİ

"Boğaz reflüsünün tedavisinde özellikle beslenme düzeni çok önemlidir. Alkol tüketimi, sigara kullanımı ciddi olarak boğaz reflüsünü tetikleyeceğinden bunların kullanımından uzaklaşılmalıdır."

Tedavi basamakları hakkında da bilgilendirme yapan Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Halil Genç, 'Hastanın tedavisi için gastroenteroloji uzmanı tarafından endoskopi yapılır ve şikayetlerine göre gerekli tetkikler yapılarak teşhis konulur. Boğaz reflüsünün altından bazen başka ciddi rahatsızlıklar da çıkabilir. Midede olan gastrit ve ülser de, hastada hiç mide şikayeti olmadan sadece boğaz reflüsü dediğimiz boğazda yanma, ses kısıklığı, öksürük ve yutkunma problemleri ile ortaya çıkabilir' dedi.

DİŞLERİ DE BOZUYOR

"Hasta tedavi edilmezse bu şikayetler devamlı hale gelerek yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Özellikle ses kısıklığı buna bağlı olarak ses tellerinde nodul oluşumları, dişlerde bozulmalar, sinüzit, geçmeyen kronik öksürük başı çeker. Yapılan bir araştırmaya göre özellikle astım ataklarının alevlenmesinde boğaz reflüsü etkili olabilmektedir. Belirtiler görüldüğünde KBB ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yanı sıra bir gastroenteroloji uzmanına da görünmek faydalı olacaktır."

Kaynak: Bültenler