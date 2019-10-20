Boğaz manzaralı 2. MARMARUN Koşusu havadan görüntülendi

20.10.2019 10:43

İstanbul manzarası eşliğinde 'Boğaz'da koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen 2. MarmaRUN Koşusu havadan görüntülendi.



Beykoz Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından ilçe sakinlerini sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2. MarmaRUN Koşusu, 9 kilometrelik parkurda profesyoneller, amatör sporcular ve sporseverleri buluşturdu. Sporseverlere hareketli bir hafta sonu sunan koşu, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nden başlayıp Beykoz Çubuklu İskelesi'ne varılması ve ardından aynı güzergahın dönülmesiyle sona erdi. Koşunun yapıldığı Marmara Üniversitesi-Çubuklu İskelesi güzergahı saat 08.30-09.30 arasında trafiğe kapatıldı.



Koşunun ardından Genel Klasman, Kadın-Erkek, En Yaşlı Kadın Koşucu, En Yaşlı Erkek Koşucu başta olmak üzere 16 farklı kategori ve yaş grubunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Koşuya katılanlar manzara eşliğinde koşmanın harika olduğunu söylediler.



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erol Özvar ise, "Bugün Marmara Üniversitesi açısından önemli bir gün. İkincisini düzenlediğimiz yarışmamızda üniversitemizin öğretim elemanlarını, öğrencileri ve mezunları bir araya getiriyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik bir etap. Biz sağlıklı yaşam çerçevesinde bütün paydaşlarımızı bir araya getirmek suretiyle bugün bu güzel günde, Pazar günü ve Beykoz'da üniversitesimizin Anadoluhisarı Kampüsü'nden başlamak suretiyle yarışacağız. Bu yarışma Marmara'nın yarışması, bütün paylaşımlarımızı bir araya getiriyor sağlıklı yaşamı vurguluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA