Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama

Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama

İmamoğlu'dan 'Boğaz' açıklaması: Hukuki yollara başvuracağız

30.10.2019 17:07
Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin euronews'e verdiği demeçte "hukuki yollara başvuracağız" dedi.


İstanbul Boğazı'nda İBB ait olan yetkiler, başkan ve yöneticileri ile üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak yeni kurullara devredilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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