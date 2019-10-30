Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama

30.10.2019 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin euronews'e verdiği demeçte "hukuki yollara başvuracağız" dedi.



İstanbul Boğazı'nda İBB ait olan yetkiler, başkan ve yöneticileri ile üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak yeni kurullara devredilecek. Euronews.com'da Görüntüle